Дептранс Москвы сообщил, что молельных комнат в метро не будет

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Выделение религиозным организациям комнат для молитв на транспортных объектах невозможно, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований", - сказали в пресс-службе департамента.

Поэтому возможность открытия молельных комнат, в том числе в метро, не рассматривается, отметили в департаменте.

В ведомстве также подчеркнули, что им не поступало соответствующих предложений от каких-либо организаций.

Ранее ряд СМИ сообщали, что ведутся переговоры об открытии молельных комнат в метро Москвы.