В центре и на юге Москвы изменилась схема движения общественного транспорта

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - С субботы, 20 ноября, в ЦАО и ЮАО Москвы заработали маршруты обновленной сети "Магистраль".

Как сообщалось ранее, основной принцип работы сети - интервальное движение автобусов. Маршруты делятся на три категория: магистральные (наиболее частые), районные и социальные. Интервал их движения различается. Так магистральные маршруты проходят по основным улицам и соединяют центр с районами Москвы. Они работают с минимальными интервалами в 10 минут.

Районные маршруты работают со средними интервалами до 15 мин. Они предназначены для передвижений внутри района или между районами.

Социальные маршруты связывают значимые социальные объекты: поликлиники, школы, МФЦ. Интервал их движения составляет до 30 минут.

Буквой М обозначены магистральные маршруты, Е — экспрессы, С — социальные.

Портал мэра столицы отмечает, что с 20 ноября изменилось около 200 маршрутов. В ЦАО и ЮАО заработали 38 магистральных маршрутов. Эти маршруты проходят по всем основным магистралям районов: Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту и другим.

Как обещает дептранс, для местных жителей время в пути сократится на 30-40%. В будущем году изменения начнут вводить по всей Москве — это около тысячи действующих маршрутов.

Подробную карту обновленной маршрутной сети можно найти на едином транспортном портале и на остановках общественного транспорта.