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Более 20 км шумозащитных экранов заменят в Москве до конца года

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В программу замены шумозащитных экранов 2021 году входят 100 тыс. кв. метров конструкций, протяженностью около 22 км, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Работы выполнены на 70%, обновили экраны общей площадью около 70 тыс. кв. метров", - сказал Бирюков.

По его словам, новые конструкции установлены на участке МКАД между транспортными развязки Рижская и Строгино-Мякинино, Новорижской эстакаде, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и улице Мневники.

"Проводятся мероприятия на Варшавском шоссе от МКАД до Подольска, улицах Александры Монаховой и Александра Печерского в ТиНАО. В ближайшее время работы стартуют на участке МКАД от Рублевской до Рижской транспортной развязки", - отметил заммэра.

Он напомнил, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.

"Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволит упростить будущий ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание", - отметил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков пояснил, что высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия. Модель экрана, по его словам, выбирается, исходя из расстояния до жилых домов, рельефа местности и загруженности трассы.

Москва Петр Бирюков

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