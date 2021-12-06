Москвичам пообещали мощный снегопад в ближайшие дни

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сильные осадки в виде снега и дождя ожидаются в столичном регионе с 6:00 вторника, следует из данных на сайтах Росгидромета и Гидрометцентра, опубликованных в понедельник.

Синоптики прогнозируют, что до утра среды в Москве возможны налипание мокрого снега и сильная гололедица. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от минус 3 до плюс 1 градуса.

По оценке Росгидромета, во вторник и среду в столице может выпасть до 16 мм осадков - порядка 29% месячной нормы осадков, которая в декабре насчитывает 56 мм. Вероятность такого погодного сценария - до 95%, считает метеослужба.

Из-за неблагоприятных погодных условий (гололед и ветер с порывами до 15 м/с) в Москве до вечера вторника действует повышенный, "желтый" уровень опасности.