Поезда на МЦД-1 ходят с задержками из-за человека на путях

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сбой произошел утром в субботу на Белорусско-Савеловском диаметре (МЦД-1) и Савеловском направлении МЖД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на D1 и Савеловском направлении поезда через станцию Марк временно следуют по одному пути в обе стороны.

На место вызваны скорая помощь и МЧС, данных о состоянии пострадавшего пока нет.

Как заявили в департаменте, "вместе с МЖД мы будем вынуждены внести сильные корректировки в график: интервалы будут сильно увеличены и возможны оперативные отмены поездов".