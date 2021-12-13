В Москве задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в Молдавии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в совершении преступлений на территории Молдавии, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Как сообщили журналистам в ведомстве в понедельник, сотрудники Главного управления уголовного розыска и Национального центрального бюро Интерпола МВД России задержали на северо-западе Москвы мужчину, разыскиваемого "за незаконное удержание и причинение тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшего", совершенные в Молдавии.

По данным полиции, подозреваемый до смерти избил знакомого, требуя от него денег. Правоохранительные органы Молдавии возбудили уголовное дело по ст. 151 и 161 Уголовного кодекса республики. Подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

"В настоящее время в отношении него проводится экстрадиционная проверка", - заключили в полиции.