Первый в России 5G-полигон начал работать в Боткинской больнице

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на базе Боткинской больницы заработал первый в стране индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G), сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы рады объявить, что на базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон. Главное преимущество сетей пятого поколения - скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных - позволит пилотировать инновационные медицинские сервисы нового уровня", - сказала заммэра.

Также руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что инфраструктура 5G развернута в миллиметровом диапазоне, что необходимо для применения технологии в высоконапряженных локациях. Это позволяет достичь сверхвысокой пропускной способности - до 4 Гбит/с на одного пользователя или устройство, а также низкой задержки передачи данных.

"Это открывает широкий спектр возможностей для использования сетей связи пятого поколения в медицине, где особенно важна скорость и качество сигнала", - пояснил Лысенко.

Как уточняет пресс-служба комплекса социального развития Москвы, сейчас совместно с врачами больницы идет отбор перспективных проектов, которым для работы необходимы возможности 5G.