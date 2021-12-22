Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Первый в России 5G-полигон начал работать в Боткинской больнице

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на базе Боткинской больницы заработал первый в стране индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G), сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы рады объявить, что на базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон. Главное преимущество сетей пятого поколения - скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных - позволит пилотировать инновационные медицинские сервисы нового уровня", - сказала заммэра.

Также руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что инфраструктура 5G развернута в миллиметровом диапазоне, что необходимо для применения технологии в высоконапряженных локациях. Это позволяет достичь сверхвысокой пропускной способности - до 4 Гбит/с на одного пользователя или устройство, а также низкой задержки передачи данных.

"Это открывает широкий спектр возможностей для использования сетей связи пятого поколения в медицине, где особенно важна скорость и качество сигнала", - пояснил Лысенко.

Как уточняет пресс-служба комплекса социального развития Москвы, сейчас совместно с врачами больницы идет отбор перспективных проектов, которым для работы необходимы возможности 5G.

Москва Анастасия Ракова Эдуард Лысенко

Новости по теме

Новости

Москва снова встала в десятибалльных пробках

Москва снова встала в десятибалльных пробках
Пандемия коронавируса

Уровень заболеваемости COVID в Москве снизился от прошлого пика на две трети

Свыше тысячи новогодних елей установили в Москве

Свыше тысячи новогодних елей установили в Москве

В системе отопления в Москве температуру подняли до 130 градусов

В системе отопления в Москве температуру подняли до 130 градусов

В Москве во вторник будет 18 градусов мороза

В Москве во вторник будет 18 градусов мороза

Москва встала в десятибалльных пробках

Московские школьники могут не ходить на уроки при температуре - 25 и ниже

Московские школьники могут не ходить на уроки при температуре - 25 и ниже

Москву и всю европейскую часть РФ с 21 декабря ждут максимальные для декабря морозы

Температуру батарей повысили в Москве из-за наступающего похолодания

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });