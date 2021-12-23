В Москве в четверг ожидаются девятибалльные пробки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Четверг станет самым загруженным днем предновогоднего периода на дорогах Москвы, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Сегодня - самый загруженный день. В течение дня прогнозируется (пробки - ИФ) девять баллов", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, особенно сильно движение осложнится в центре столицы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.

Власти рекомендуют пользоваться городским общественным транспортом, отмечая, что центре города лучше отдать предпочтение метро.