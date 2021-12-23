Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве в четверг ожидаются девятибалльные пробки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Четверг станет самым загруженным днем предновогоднего периода на дорогах Москвы, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Сегодня - самый загруженный день. В течение дня прогнозируется (пробки - ИФ) девять баллов", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, особенно сильно движение осложнится в центре столицы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.

Власти рекомендуют пользоваться городским общественным транспортом, отмечая, что центре города лучше отдать предпочтение метро.

Москва

Новости

Третьяковка проведет первую в мире выставку о влиянии русской культуры на высокую моду

Третьяковка проведет первую в мире выставку о влиянии русской культуры на высокую моду

Мосгорсуд снова отказался отпустить из СИЗО экс-замминистра Ракову

Мосгорсуд снова отказался отпустить из СИЗО экс-замминистра Ракову

Первый в России 5G-полигон начал работать в Боткинской больнице

Москва снова встала в десятибалльных пробках

Москва снова встала в десятибалльных пробках
Пандемия коронавируса

Уровень заболеваемости COVID в Москве снизился от прошлого пика на две трети

Свыше тысячи новогодних елей установили в Москве

Свыше тысячи новогодних елей установили в Москве

В системе отопления в Москве температуру подняли до 130 градусов

В системе отопления в Москве температуру подняли до 130 градусов

В Москве во вторник будет 18 градусов мороза

В Москве во вторник будет 18 градусов мороза

Москва встала в десятибалльных пробках

Московские школьники могут не ходить на уроки при температуре - 25 и ниже

Московские школьники могут не ходить на уроки при температуре - 25 и ниже
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });