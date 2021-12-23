Десять человек пострадали в аварии с участием маршрутки на северо-западе Москвы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием легкового автомобиля и маршрутки произошла на северо-западе Москвы, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"Примерно в 17:48 на улице Свободы в районе дома 80 произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. По предварительным данным, десять человек обратились за помощью к медикам", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, у пострадавших легкие травмы - ушибы и ссадины.

По словам собеседника агентства, авария произошла по вине водителя легковушки.

"Предварительно, водителю стало плохо за рулем. У него случился внезапный приступ из-за имеющегося заболевания, и он потерял управление", - сказал источник.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.