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МЧС предупредило москвичей о возможной в ближайшие часы метели

МЧС предупредило москвичей о возможной в ближайшие часы метели
На Тверском бульваре в Москве. Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Непогода ожидается в столице в ближайшие часы, передает пресс-служба главка МЧС Москвы в воскресенье.

"В период с 15:00 26 декабря с сохранением до конца текущих суток местами в городе Москве ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают автомобилистам о необходимости значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковать автомобиль вдали от деревьев и шатких конструкций.

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