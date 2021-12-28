Мэрия Москвы сообщила о рекордном вводе недвижимости в 2021 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в 2021 году построили более 14 млн кв.м недвижимости, это рекорд для советской и постсоветской истории города, заявил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что ни пандемии, ни другим "объективным экономическим факторам" не удалось привести к замедлению темпов строительства.

По его словам, в 2021 году также самые высокие показатели по вводу жилья - около 7 млн кв. метров.

"Таким образом, побит рекорд 1965 года, когда в столице велось массовое жилищное строительство, и когда сдали порядка 5,5 млн кв. м жилых площадей", - подчеркнул заммэра.