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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мэрия Москвы сообщила о рекордном вводе недвижимости в 2021 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в 2021 году построили более 14 млн кв.м недвижимости, это рекорд для советской и постсоветской истории города, заявил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что ни пандемии, ни другим "объективным экономическим факторам" не удалось привести к замедлению темпов строительства.

По его словам, в 2021 году также самые высокие показатели по вводу жилья - около 7 млн кв. метров.

"Таким образом, побит рекорд 1965 года, когда в столице велось массовое жилищное строительство, и когда сдали порядка 5,5 млн кв. м жилых площадей", - подчеркнул заммэра.

Москва Андрей Бочкарев коронавирус

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