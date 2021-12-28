За год от COVID-19 привились более 1,4 млн пожилых москвичей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Более 1,4 млн москвичей старше 60 лет получили вакцину от COVID-19 за год с момента старта прививочной кампании для них? сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это почти четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку.

Ракова добавила, что более 463 тыс. москвичей старше 60 лет прошли повторную вакцинацию.