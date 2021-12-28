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За год от COVID-19 привились более 1,4 млн пожилых москвичей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Более 1,4 млн москвичей старше 60 лет получили вакцину от COVID-19 за год с момента старта прививочной кампании для них? сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это почти четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку.

Ракова добавила, что более 463 тыс. москвичей старше 60 лет прошли повторную вакцинацию.

Как уточняет пресс-служба комплекса социального развития Москвы, каждый москвич старше 60 лет, посетив поликлинику, место работы выездной бригады вакцинации или павильон "Здоровая Москва" в период с 27 апреля по 15 августа, мог получить подарочную карту или баллы в электронном виде и потом обменять их на промокод.

Также москвичи старше 65 лет, которые сделают первую прививку от COVID-19 с 23 июня до 31 декабря, а потом завершат вакцинацию вторым компонентом, а также ревакцинированные в тот же период, получают коробку "С заботой о здоровье". Кроме того, пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарка денежную компенсацию в размере 10 тысяч руб.

Москва коронавирус

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