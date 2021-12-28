Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до уровней сентября

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Чуть более 1,7 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это минимальные значения с середины сентября, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние 24 часа в столице зафиксировали 1 705 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении 2 180 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 снизилась примерно на 22%. Сегодняшний показатель является минимальным с середины сентября. Предыдущий минимум выявили 14 сентября, когда в городе зафиксировали 1 609 случаев COVID-19.

За сутки коронавирус унес жизни 73 пациентов в Москве. Суточная смертность в городе продолжает снижаться.

Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 36 561.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 3 111 москвичей. Всего коронавирус смогли победить 1 млн 860 тыс. 822 столичных жителя.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 28 декабря составило 2 млн 23 тыс. 546.