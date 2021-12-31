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Сильный снегопад накроет Москву в новогоднюю ночь

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Обильный снегопад начнется в Москве после 18:00 в пятницу перед новогодней ночью, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

МоскваВ Москве в новогоднюю ночь ожидаются снег и лёгкие морозыВ Москве в новогоднюю ночь ожидаются снег и лёгкие морозыЧитать подробнее

"Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см", - сказал Бирюков, слова которого приводит телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По его словам, в городе готово необходимое количество спецтехники для противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, средств малой механизации, дворников и бригад ручной уборки.

"В 21:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в 6 утра", - уточнил заммэра.

Власти Москвы просят водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе городских служб.

Москва

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