Мэрия Москвы констатировала штатную работу систем обеспечения в новогоднюю ночь

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Коммунальные службы, энергетики, пожарно-спасательные силы обеспечили бесперебойную работу городской инфраструктуры и безопасность москвичей в новогоднюю ночь, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в субботу.

"Все системы жизнеобеспечения города в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, каких-либо сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что городские службы работают в усиленном режиме до 9 января включительно.

По информации Бирюкова, в Москве продолжаются работы по ликвидации последствий новогоднего снегопада.

"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что в 13:00 начнется очередное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Власти Москвы просят водителей быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб.