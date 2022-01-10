Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:29Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

В Москву в пятницу придет оттепель

В Москву в пятницу придет оттепель
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Москве после усиления морозов к пятнице возможна оттепель, сообщил Росгидромет.

"11 января ночью еще скажется влияние циклона и его фронтального раздела, поэтому пройдет снег - небольшой, местами умеренный, температура в Москве минус 11-9 градусов, по области минус 13-8 градусов", - говорится в прогнозе.

Днем на фоне роста атмосферного давления, небольшой снег будет возможен лишь местами. Умеренный северный ветер не допустит значительного повышения температуры, в городе будет по-прежнему минус 11-9 градусов, по области минус 13-8 градусов. На дорогах образуется гололедица. В мэрии города предупреждали о понижении температуры до 20 градусов мороза.

В четвергу под влиянием атлантического циклона морозы ослабнут, ожидает Росгидромет.

С воскресенья в столичном выпало до 9 мм осадков, а высота снежного покрова увеличилась местами до 42 см.

Москва Росгидромет Московская область

Новости по теме

Новости

Власти Москвы не согласовали шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Москвичей предупредили о метели и гололедице в понедельник

Москвичей предупредили о метели и гололедице в понедельник

В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба

В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба

Все рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан 6 января отменены

В мэрии сообщили, что к вечеру в Москве выпадет до 6 см снега

В мэрии сообщили, что к вечеру в Москве выпадет до 6 см снега

Сервис Face Pay заработает в 2022 году на МЦК

Сервис Face Pay заработает в 2022 году на МЦК

Драка между мигрантами произошла в новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы

Драка между мигрантами произошла в новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы

Москвичей предостерегли от уловок лжекоммунальщиков в праздники

Москвичей предостерегли от уловок лжекоммунальщиков в праздники

Стоимость билетов в транспорте Москвы вырастет со 2 января

Сильный снегопад накроет Москву в новогоднюю ночь

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });