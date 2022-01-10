В Москву в пятницу придет оттепель

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Москве после усиления морозов к пятнице возможна оттепель, сообщил Росгидромет.

"11 января ночью еще скажется влияние циклона и его фронтального раздела, поэтому пройдет снег - небольшой, местами умеренный, температура в Москве минус 11-9 градусов, по области минус 13-8 градусов", - говорится в прогнозе.

Днем на фоне роста атмосферного давления, небольшой снег будет возможен лишь местами. Умеренный северный ветер не допустит значительного повышения температуры, в городе будет по-прежнему минус 11-9 градусов, по области минус 13-8 градусов. На дорогах образуется гололедица. В мэрии города предупреждали о понижении температуры до 20 градусов мороза.

В четвергу под влиянием атлантического циклона морозы ослабнут, ожидает Росгидромет.

С воскресенья в столичном выпало до 9 мм осадков, а высота снежного покрова увеличилась местами до 42 см.