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Аналитики не ждут активизации строительства офисов в Москве в 2022 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшее время не произойдет активизации строительства новой офисной недвижимости, говорится в аналитическом отчете Marketbeat Lite компании Cushman & Wakefield.

"Ожидаемая в 2022 году коррекция показателей вниз будет обусловлена сокращением горизонта планирования у игроков рынка, а также переносом сроков начала строительства с 2020-2021 гг. на более поздние периоды. Мы ожидаем сохранения дефицита предложения в премиальных объектах, т.к. в ближайшие годы не произойдет всплеска нового строительства. В сочетании с постепенным снижением спроса на рынке будет сохраняться баланс", - прокомментировала ситуацию аналитик Cushman & Wakefield Полина Афанасьева.

Эксперты отмечают, что в ситуации дефицита качественные новые объекты уходят с рынка еще до завершения строительства.

"Скорость принятия решений становится важным фактором в борьбе за лучшие пространства на рынке", - отметила Наталья Никитина, международный партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield.

При этом по итогам 2021 года объем нового строительства превысил 500 тысяч кв.м впервые с 2016 года. Вакансия снизилась на 1,6 п.п до 8,5% (это 1,6 млн кв.м площадей).

Средневзвешенная ставка аренды выросла на 6% по сравнению с 2020 годом до 22 025 рублей за кв.м в год.

"Рост ставок аренды продолжится и будет на уровне 3-4% ежегодно", - прогнозируют аналитики Cushman & Wakefield.

После рекордного 2021 года эксперты компании ожидают стабилизации рынка. По прогнозам компании, в 2022-23 гг. рост доли свободных площадей будет находиться в пределах 1 п.п. ежегодно.

"Стабилизация офисного сегмента произойдет в 2022-23 годах, а "эхо 2020-21 годов" в виде минимальных объемов нового строительства мы увидим в 2024-25 годах", - резюмируют эксперты.

Cushman & Wakefield Москва коронавирус Полина Афанасьева Наталья Никитина

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