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Мужчина, бросивший файер на акции в Москве, получил пять лет колонии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима Вячеслава Игумнова, бросившего фаейр в полицейских на несогласованной акции 23 января прошлого года в столице.

Такой приговор был вынесен "на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Cуд признал Игумнова виновным по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ).

По данным столичного управления СК, 23 января Игумнов в центре Москвы, "во время участия в несанкционированном мероприятии зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции".

21-летний молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в ряде городов страны, в том числе в Москве.

Москва Тверской суд

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