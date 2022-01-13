В мэрии ждут, что сильный снегопад в Москве продлится до вечера пятницы

Его прирост может составить до 10 см

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад ожидается в столице в ближайшие сутки, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в четверг.

"Согласно данным синоптиков, снег продлится до 21:00 пятницы, его прирост может составить до 10 см. Местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 м/с", - рассказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, в связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности.

"В уборке снега планируется задействовать необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - сообщил заммэра.

Бирюков уточнил, что в 16:00 коммунальная техника начнет подметать проезжую часть дорог и тротуары с последующей обработкой их против гололеда.

Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.

Заммэра призвал горожан из-за ухудшения погоды по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.