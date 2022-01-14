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В Москве Зоологический переулок перекрыли из-за пожара на территории храма

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Москве из-за пожара полностью перекрыли движение транспорта по Зоологическому переулку, от улицы Большая Грузинская до Новопресненского переулка, сообщили в Госавтоинспекции.

Там уточнили, что загорелась пекарня по адресу улица Большая Грузинская, дом 13. По данным из открытых источников, в здании располагается церковная лавка при православном храме Великомученика Георгия Победоносца.

На месте происшествия работает несколько экипажей ДПС.

Москва ГАИ Пресня храм Георгия Победоносца

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