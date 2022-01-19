В усадьбе Салтыковой на Тверском бульваре построят "гастрономический" МФК

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Архитектурный совет Москвы поддержал архитектурно-градостроительное решение по строительству многофункционального комплекса (МФК) с реконструкцией здания на Тверском бульваре. Речь идет о здании по адресу Тверской бульвар, дом 27, строение 6, на территории усадьбы графини Анны Салтыковой.

"В целом проект поддерживается. Давайте признаем проект прошедшим совет и пожелаем ему дальнейшей реализации", - сообщил на заседании совета главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект подготовило ООО Архитектурное бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры" по заказу ООО "Капитал Групп". На участке предлагается построить здание общей площадью 16,9 тысячи кв. м, из которых 7 тысяч кв. м будет над землей: у здания будет четыре надземных этажа и четыре подземных уровня. Арендная площадь наземной части составит 3 845 кв.м.

"Мы видим перед собой задачу некой регенерации, но в новом контексте. Мы оставили практически идентичные проемы на фасаде, где они и были, и оставили геометрию и рисунок окон. Мы стилизовали и упростили декоративные элементы. Важный момент, что все "карнизные" отметки соблюдены. Огромная работа была проделана с департаментом культурного наследия", - прокомментировал проект архитектор, основатель бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры" Александр Цимайло.

По его словам, у комплекса будет "гастрономическая функция".

"Грубо говоря, это "большой ресторан". Это фудмаркет, где будет куча функций, но все они будут связаны с едой. Важно, что это будет полностью общественная функция, полностью открытая для людей", - подчеркнул архитектор.

Часть крыши, возможно, будет открываться, работа над этим проектом продолжается, добавил Цимайло.

Члены архсовета высказали ряд пожеланий к проекту. В частности, они предложили создать пешеходную зону в прилегающем к бульвару Сытинском переулке, подумать о пешеходной галерее и вдоль бульвара, а также попросили ограничить использование рекламных вывесок ресторанов.

В "Капитал Групп" сказали, что планируют начать строительство в 2022 году и завершить - в конце 2023 года. Сохраняемое здание будет отреставрировано, относительно функционала пока решения нет, но скорее всего это также будет общественная функция.

Проект МФК обсуждался на портале "Активный гражданин".

О планах построить многофункциональный комплекс на территории усадьбы Салтыковой сообщалось в начале 2021 года. Там предлагалось разместить магазины, общепит, гостиницу.

Усадьба Салтыковой XVIII-XIX веков постройки входит в число объектов культурного значения. До конца 1990-х годов в усадьбе находилась Центральная городская библиотека им. Некрасова. Четыре из семи зданий комплекса усадьбы были снесены в 1998 году. Кроме главного дома сохранились угловой флигель и служебный корпус.