В Мытищах проведут замеры воздуха после жалоб на запах гари

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министерство экологии Подмосковья сообщило, что организовало дополнительный контроль качества воздуха в Мытищах из-за жалоб на запах гари.

Мобильные лаборатории проанализировали качество воздуха в пяти точках - в самих Мытищах и в деревнях Бородино и Высоково на предмет превышения содержания в нем соединений азота, углерода, серы, взвешенных частиц и метана.

"Превышений ПДК не выявлено, в том числе в условиях штилевой погоды в Мытищах, концентрации колебались в пределах от 0,2 до 0,4 ПДК", - заверил через пресс-службу министр Тихон Фирсов.

"По оценкам специалистов, запах гари мог быть вызван сжиганием отходов. Инспекторы эконадзора неоднократно фиксировали такие нарушения, преимущественно, на территории промзоны в деревне Ульянково (...). Минэкологии запланировало рейдовые мероприятия, мобильные лаборатории в ближайшее время совершат еще несколько внеплановых выездов в городской округ", - добавили в пресс-службе министерства.