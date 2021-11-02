Туман в Москве начал рассеиваться

Перестал действовать "желтый" уровень опасности

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Объявленный в Москве из-за сильного тумана "желтый" уровень природной опасности перестал действовать, но в области он сохраняется до 15:00, следует из данных прогностической карты гидрометеорологических предупреждений, размещенных на сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно этим данным, "желтый" цвет, означающий, что погода потенциально опасна, в 14:00 сменился на "зеленый", свидетельствующий о том, что оповещений о погоде не требуется.

Между тем, в области "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана действует до 15:00, видимость сохраняется на уровне 200-500 метров.

Густой туман окутал Москву вечером в понедельник, 1 ноября, данное явление наблюдается и во вторник. При этом жители некоторых районов города жалуются еще и на запах гари. В аэропортах Москвы во вторник было задержано более 200 рейсов.

В пресс-службе главка МЧС Москвы сообщили, что туман и видимость в диапазоне 200-700 метров будут сохраняться в Москве до 14:00.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия на фоне антициклональной погоды.

Ожидается, что антициклон покинет столичный регион в среду, 3 ноября.