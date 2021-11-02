В Москве проверили качество воздуха после жалоб на запах гари, сопровождающий туман

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор не обнаружил превышений вредных веществ в воздухе после жалоб граждан на запах гари, который появился одновременно с туманом в Москве, следует из сообщения ведомства.

"2 ноября в штатном режиме во всех административных округах города проведен отбор проб атмосферного воздуха. По результатам проведенных исследований превышений содержаний загрязняющих веществ не установлено", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что после публикаций в СМИ информации о беспокойстве жителей Новой Москвы в связи с запахом, сопровождающим появление тумана, специалисты филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Троицком и Новомосковском административных округах выехали для отбора проб воздуха в поселение Сосенское, деревни Сосенки и Николо-Хованское.

Густой туман окутал Москву вечером в понедельник. Данное явление наблюдалось и всю первую половину дня вторника в отдельных районах столицы. При этом жители некоторых районов города жаловались еще и на запах гари.