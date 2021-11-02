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Власти Москвы заявили, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за тумана нет

Власти Москвы заявили, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за тумана нет
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве находится ниже предельно допустимых значений, сообщает сайт мэра.

"Сегодня, 02 ноября 2021 г., в Москве по состоянию на 14:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений", - следует из данных столичного департамента природопользования и окружающей среды, опубликованных на сайте столичной мэрии.

Там также отмечается, что "порог запаха сероводорода и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен".

"3 ноября 2021 года метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосферу", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители отдельных районов столицы жаловались на запах гари, который стал распространяться в понедельник вечером одновременно с опустившимся на город туманом.

В свою очередь телеграм-канал городского хозяйства Москвы сообщил во вторник, что "с вечера 1 ноября по утренние часы 2 ноября в городе отмечались метеоусловия, способствующие росту концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе - приземная инверсия, слабый ветер".

Густой туман окутал Москву вечером в понедельник, данное явление наблюдалось и всю первую половину дня вторника, в отдельных районах столицы туман пока до конца не рассеялся, но его плотность стала меньше.

Из-за этого столичном регионе был объявлен "желтый" уровень природной опасности; после 14:00 он перестал действовать в Москве, после 15:00 - в Подмосковье. Из-за тумана аэропортах Москвы во вторник было задержано более 200 рейсов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия, что часто бывает при антициклональной погоде.

Ожидается, что антициклон покинет столичный регион в среду, 3 ноября. Согласно прогнозу погоды, опубликованному на сайте Гидрометцентра, завтра в столицу придет атлантический циклон, который "принесет" с собой облака и дожди, но прогнозируется повышение температуры воздуха до +7...+9 градусов, а в четверг - до 13 градусов тела.

Во вторник в столичном регионе +5...+7 градусов.

Туман накрыл Москву

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Москва

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