В Москве к выходным укрепятся морозы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В столичном регионе к концу недели похолодает до -10°C, прогнозирует Гидрометцентр России. Однако в пятницу днем в Москве и Подмосковье все еще будет около -5°C.

Усиление морозов синоптики связывают с продвижением в глубь региона более холодных воздушных масс.

В субботу будет преимущественно без осадков, но в воскресенье опять пойдет снег.

В четверг в столице будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Днем будет от -4 до -6 °C. Москвичей предупредили о гололедице.