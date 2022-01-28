Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 249 339+3 738 664

Синоптики пообещали оттепель в Москве в последний день января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе на следующей неделе температура будет превышать климатическую норму примерно на 6-7 градусов, а 31 января возможна оттепель. Об этом сообщил Гидрометцентр России в прогнозе к "кульминации зимы".

"Сильных морозов в столичном регионе можно не опасаться - температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму примерно на 6-7 градусов, и даже кратковременно (в понедельник) достигнет оттепельных значений", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что снегопады в ближайшие дни продолжатся, и увеличится высота сугробов. Кроме того, возможны метели и усиление ветра, а на дорогах столицы сохраняется гололедица.

Этой зимой максимальная высота снежного покрова в Москве достигала 46 см при норме для января в 25 см.

В пятницу в городе идет снег. Снегопад будет продолжаться четыре дня, предупредил заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Из-за метели и гололедицы Дептранс Москвы рекомендовал по возможности пользоваться общественным транспортом.

Москва Гидрометцентр Петр Бирюков Дептранс Московская область

Новости по теме

Новости

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 64,8%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 64,8%

Депутату Мосгордумы Митрохину временно запретили выезд из РФ

Депутату Мосгордумы Митрохину временно запретили выезд из РФ
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки госпитализированы 1383 человека с COVID-19

Москвичей предупредили о сложностях на дорогах из-за метели

Москвичей предупредили о сложностях на дорогах из-за метели

Пять ресторанов могут закрыть в центре Москвы за COVID-нарушения

Полиция провела обыски в Англо-американской школе в Москве в рамках дела Фогеля

Неотложную и экстренную помощь детям в Москве продолжат оказывать в плановом режиме

COVID-вакцинация подростков 12-17 лет начнется в Москве в ближайшие дни

COVID-вакцинация подростков 12-17 лет начнется в Москве в ближайшие дни

В департаменте ЖКХ связали планы переноса кожуховского приюта с созданием технопарка

В департаменте ЖКХ связали планы переноса кожуховского приюта с созданием технопарка

Дептранс Москвы сообщил о сокращении интервалов у трамваев до 4 минут

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });