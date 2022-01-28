Синоптики пообещали оттепель в Москве в последний день января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе на следующей неделе температура будет превышать климатическую норму примерно на 6-7 градусов, а 31 января возможна оттепель. Об этом сообщил Гидрометцентр России в прогнозе к "кульминации зимы".

"Сильных морозов в столичном регионе можно не опасаться - температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму примерно на 6-7 градусов, и даже кратковременно (в понедельник) достигнет оттепельных значений", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что снегопады в ближайшие дни продолжатся, и увеличится высота сугробов. Кроме того, возможны метели и усиление ветра, а на дорогах столицы сохраняется гололедица.

Этой зимой максимальная высота снежного покрова в Москве достигала 46 см при норме для января в 25 см.

В пятницу в городе идет снег. Снегопад будет продолжаться четыре дня, предупредил заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Из-за метели и гололедицы Дептранс Москвы рекомендовал по возможности пользоваться общественным транспортом.