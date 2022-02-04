Администрация Жуковского перестанет принимать граждан из-за коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Администрация городского округа Жуковский приостановит личный прием граждан из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе мэрии.

Там предложили посылать чиновникам обращения обычной почтой, по электронной почте или опускать их в ящик при входе в здание администрации. Сотрудникам мэрии также можно звонить по телефонам на сайте.

4 февраля оперштаб Подмосковья сообщил, что за сутки в регионе выявили 11 255 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, госпитализация потребовалась 765 заболевшим.