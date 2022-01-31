Районный суд в Уфе закроется из-за вспышки COVID-19 у сотрудников

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Уфе Кировский районный суд предупредил, что не будет работать с 1 по 9 февраля из-за массового заражения сотрудников суда коронавирусом.

Участников процессов суд пообещал уведомить о датах заседаний дополнительно.

24 января по такой же причине приостановил работу Химкинский суд в Подмосковье. Дату возобновления работы этот суд еще не определил.

27 января в Городце местное транспортное предприятие сообщило, что вынуждено отменить автобусные перевозки по двум маршрутам и сократить по еще одному из-за того, что водители заболели коронавирусной инфекцией.