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Районный суд в Уфе закроется из-за вспышки COVID-19 у сотрудников

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Уфе Кировский районный суд предупредил, что не будет работать с 1 по 9 февраля из-за массового заражения сотрудников суда коронавирусом.

Участников процессов суд пообещал уведомить о датах заседаний дополнительно.

24 января по такой же причине приостановил работу Химкинский суд в Подмосковье. Дату возобновления работы этот суд еще не определил.

27 января в Городце местное транспортное предприятие сообщило, что вынуждено отменить автобусные перевозки по двум маршрутам и сократить по еще одному из-за того, что водители заболели коронавирусной инфекцией.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Канаде прошла акция протеста дальнобойщиков "Конвой свободы". принудительной вакцинации и ограничительных мер в период пандемии COVID-19.28 января. Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах России.26 января. В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. В городе следуют политике "нулевой терпимости" к COVID-19, которая подразумевает введение локдаунов, ограничений на передвижение и массовое тестирование там, где выявили заражения коронавируса.24 января. В жилом доме в Гонконге ввели 5-дневную изоляцию для 2700 человек из-за вспышки омикрона.21 января. В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам.19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Канаде прошла акция протеста дальнобойщиков "Конвой свободы". принудительной вакцинации и ограничительных мер в период пандемии COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2022 годаПандемия коронавируса
Уфа Кировский суд коронавирус Башкирия Химкинский суд Городе

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