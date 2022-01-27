В Городце отменили несколько автобусных маршрутов из-за COVID-19

В компании-перевозчике случился естественный локдаун

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Городце (Нижегородская область) отменили несколько маршрутов рейсовых автобусов, потому что три десятка водителей заболели коронавирусной инфекцией и ушли на больничный.

Отменены все рейсы по маршрутам №№5 и 124, а также часть рейсов по маршруту №2, сообщил в соцсетях "Городецпассажиравтотранс". Предприятие пообещало восстановить перевозки, когда ситуация нормализуется.

В диспетчерском пункте предприятия "Интерфаксу" уточнили, что причиной отмены маршрутов стало то, что 27 водителей взяли больничный из-за коронавируса.