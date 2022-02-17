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Минэкологии Подмосковья потребовало возместить ущерб от незаконной свалки в Красногорске

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Инспекторы эконадзора Московской области обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов в Красногорске, рассчитанный ущерб экологии составил почти 12 млн руб., сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

"Минэкологии Московской области направило в Арбитражный суд исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением строительных отходов в городском округе Красногорск", - говорится в сообщении.

По версии министерства, виновник нарушения - компания, выступавшая заказчиком земляных работ на пяти участках в деревне Гаврилково, из которых два находится в ее собственности, а три арендуются.

"Подрядная организация должна была вести планировку участков методом отсыпки инертными грунтами. (...) Установлено, что участки отсыпались грунтом с включением строительных отходов: боя кирпича и бетона, древесины, металлов, текстиля. Нарушение усугублено тем, что четыре участка сформированы частично в водоохранной зоне реки Сходни, в том числе один имеет наложение на акваторию", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он добавил, что отходы "местами размещались в двух метрах от уреза воды".

По материалам прокурорской проверки инспекторы эконадзора вынесли четыре постановления об административном наказании, общая сумма штрафов, наложенных на компанию и ее должностное лицо, составила 330 тысяч рублей. Кроме того, рассчитан ущерб, нанесенный почвам, который составил 11,9 миллиона рублей. Минэкологии рассчитывает взыскивать эту сумму в судебном порядке.

Красногорск Минэкологии Подмосковья

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