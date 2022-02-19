В метро Москвы появились автоматы для приготовления пиццы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В переходе у станции московского метро "Пушкинская" установили первый "пиццемат" - автомат для приготовления пиццы, сообщили в субботу в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Мы установили первые пиццематты. (...) Пилотный проект прямо из Италии совсем скоро начнет работать на международном автовокзале "Саларьево" и в переходе у станции "Пушкинская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автоматы не разогревают, а готовят пиццу. Внутри аппаратов мука смешивается с водой, затем прессуется и выпекается с начинкой.

Готовую пиццу пакуют в коробки, чтобы можно было перекусить в удобное время.