Чиновники ждут в Москве к вечеру пробки до 8 баллов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - К вечеру 22 февраля в центре Москвы возможны пробки до восьми баллов, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения и назвали эти пробки "традиционными предпраздничными".

Наибольшие заторы чиновники ждут в центре города, но также допускают, что будут затруднения в движении на Третьем транспортном кольце и Московской кольцевой автомобильной дороге.

Из-за укороченного дня час пик на дорогах начнется в 16:00. Усложнить ситуацию может и мокрый снег (на 15:30 в городе было малооблачно и солнечно).

"Рекомендуем сегодня оставить дороги курьерам и тем, кому без машины никак. Выбирайте городской транспорт", - традиционно сказали в ЦОДДе.

23 февраля пробки в городе не ожидаются. Городские парковки в этот день будут бесплатными.