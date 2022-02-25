Масленичные гуляния на ВДНХ отменили "по этическим соображениям"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На ВДНХ отменили масленичные гуляния в период с 25 февраля по 6 марта, сообщили в пресс-службе выставки.

"Все праздничные мероприятия, посвященные Масленице, отменяются по этическим соображениям", - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В этот период выставка будет работать в обычном режиме. Для посетителей останутся открытыми павильоны и музейно-выставочные пространства. Экскурсии пройдут по действующему графику.