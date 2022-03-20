Полиция задержала москвича, ограбившего букмекерскую контору на 22 млн руб.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на букмекерскую контору в Москве, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленник в медицинской маске зашел в помещение букмекерской конторы на Улице 1905 года. Там, угрожая пистолетом, он потребовал у менеджера ключи от сейфа. Получив отказ, мужчина достал взятую с собой черную шапку и заставил сотрудника конторы надеть ее на голову и лицо, чтобы тот не видел его действий. Он забрал у менеджера из кармана ключ, открыл сейф, сложил в рюкзак 22 миллиона 400 тысяч рублей и скрылся", - рассказала она.

Подозреваемого задержали в Московской области. Им оказался 43-летний москвич. С его слов, при нападении он использовал пневматический пистолет, который выбросил в мусорный контейнер. Часть похищенного злоумышленник успел потрать, основную массу денег полицейские изъяли.

По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ "Разбой", отметила Волк.