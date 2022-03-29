В Московском зоопарке родились два детеныша львинохвостого макака вандеру

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке родились два детеныша редкого львинохвостого макака вандеру, сообщила пресс-служба учреждения. Это самочки.

Они родились еще в конце прошлого года, но возможность их как следует рассмотреть у посетителей появилась только недавно. Первое время их матери - сестры Колетта и Жоржетта - скрывались на верхних полках вольера, а детеныши прятались в шерсти матерей.

Сейчас детеныши окрепли, слезают с мам и даже пробуют взрослую еду. Питаться материнским молоком они будут до полугода.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, Колетта и Жоржетта хорошо справляются с материнскими обязанностями, у Жоржетты это третий детеныш, у Колетты - второй.

Теперь в зоопарке шесть особей вандеру, глава семейства - самец Кай, он родился в Московском зоопарке в 2006 году. Жоржетту и Колетту привезли в Москву из Франции три года назад. С ними пока остается детеныш 2020 года рождения. Все потомство старших вандеру увезут в другие зоопарки.

Львинохвостый макак – очень редкий вид приматов, он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, их популяция ежегодно сокращается из-за вырубки лесов. Московский зоопарк уже два десятка лет участвует в программе по разведению вандеру.