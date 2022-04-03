Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:37

Пожар в одном из корпусов ЦКБ РАН потушен

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН на юго-западе Москвы потушен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Открытое горение ликвидировано", - сказал он.

Эвакуировано до 15 человек. Никто не пострадал.

Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили информацию о том, что пожар потушен. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В МЧС сообщили, что спасателями эвакуировано 12 человек.

Информации о пострадавших не поступало.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Центральной клинической больнице РАН произошел пожар

Сугробы в Москве за сутки подросли на 21 см

Сугробы в Москве за сутки подросли на 21 см

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

Более 5 тысяч коек в Москве выведут из фонда для пациентов с коронавирусом

Более 5 тысяч коек в Москве выведут из фонда для пациентов с коронавирусом

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см

Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см
Дипломатическое противостояние

Счета польского посольства в Москве заблокированы

Два десятка автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Москве

В Москве осудили девушку, бросившую "коктейль Молотова" в полицейского

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });