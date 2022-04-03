Пожар в одном из корпусов ЦКБ РАН потушен

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН на юго-западе Москвы потушен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Открытое горение ликвидировано", - сказал он.

Эвакуировано до 15 человек. Никто не пострадал.

Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили информацию о том, что пожар потушен. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В МЧС сообщили, что спасателями эвакуировано 12 человек.

Информации о пострадавших не поступало.