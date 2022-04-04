С места крушения автобуса под Волоколамском госпитализируют больше 10 человек

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - С места ДТП рейсового автобуса на трассе М-9 под Волоколамском в больницу доставят больше десяти пострадавших, сообщил "Интерфаксу" информированный источник, ссылаясь на уточненную информацию.

Автобус упал с эстакады у поворота на деревню Матренино.

Ранее в прокуратуре Московской области сказали, что погибли два человека. Источник "Интерфакса" говорил, что, по предварительным данным, в автобусе было двадцать человек.

По факту аварии началась доследственная проверка, сообщили в региональном управлении СК.