Восстановлено движение на участке трассы в Подмосковье, где произошло смертельное ДТП

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Движение на 105 км автодороги М-9 "Балтия", где утром произошла авария с участием рейсового автобуса, восстановлено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в понедельник.

Участок трассы М-9 "Балтия" был перекрыт с утра понедельника после падения с эстакады автобуса с пассажирами. Минтранс призывал водителей искать пути объезда.

Утром рейсовый автобус пробил отбойник на трассе и упал с эстакады в Волоколамском округе. Два человека погибли, 12 госпитализированы, из них четверо - в крайне тяжелом состоянии.