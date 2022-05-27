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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Мосгордума одобрила установку трех памятников в столице

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы поддержали установку памятников ученому-географу Юлию Шокальскому, летчику-космонавту Герману Титову и авиаконструктору Андрею Туполеву, сообщил председатель Комиссии по монументальному искусству ведомства Игорь Воскресенский.

"У нас сегодня такие кандидатуры, которые никакого сомнения не вызывают - ни у москвичей, я думаю, ни у жителей, ни у страны в целом", - сказал Воскресенский на заседании комиссии в пятницу.

Так, инициатором установки бюста Шокальского стало Русское географическое общество. Он разместится на проезде Шокальского, пролегающем в Северном и Южном Медведкове. Отмечается, что депутаты предложили установить подсветку бюста.

Они также одобрили установку памятника-бюста Героя Советского Союза, летчика-космонавта Титова. Инициатором установки выступила Федерация космонавтики России. Но по вопросу размещения возле московского Музея космонавтики развернулась дискуссия, в ходе которой депутаты приняли решение о дальнейшей проработке концепции.

Кроме того, депутаты Мосгордумы единогласно проголосовали за установку монумента Туполеву. Инициатором выступает ПАО "Туполев". Памятник разместится в сквере на набережной Академика Туполева, дом 17 возле центрального въезда. Предложение приурочено к столетию со дня основания конструкторского бюро.

Мосгордума
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