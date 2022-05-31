В Москве задержан депутат Мосгордумы Митрохин

Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергея Митрохина в столичном районе Хамовники, сообщила во вторник его помощница Мария Чуприна.

"Сергей Митрохин задержан в Хамовниках на ул. Ефремова, 11 во время встречи с жителями, посвященной планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов. Его везут в ОВД Хамовники", - написала Чуприна в своем телеграм-канале.

По ее словам, к депутату уже выехал адвокат.