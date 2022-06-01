В Москве на станциях мониторинга качества воздуха импортозаместят детали

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - На московских станциях мониторинга состояния воздуха детали иностранного производства будут заменены российскими аналогами в течение ближайшего времени, сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

"Значительная часть используемых приборов является российскими, мы давно работаем с нашими российскими производителями, всегда, когда стоял в прежние времена выбор, что закупать, мы всегда закупали российское оборудование. (...) У нас уже готов план, я думаю, что мы совершенно спокойно в течение года - полутора заменим все импортные детали деталями российского производства", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас в наличии единой системы экологического мониторинга более 300 газоанализаторов и свыше 70 метеостанций.