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Мосгордума приняла поправки в столичный КоАП в области нарушения закона о тишине

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Депутаты столичного парламента на пленарном заседании выразили поддержку законопроекту, предполагающему передачу МВД полномочий в части составления протоколов о нарушении тишины и покоя граждан, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"На заседании столичного парламента поддержали изменения в "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" в части нарушения тишины и покоя. Законопроект, направленный на эффективное решение крайне актуального для москвичей вопроса, инициировали коллеги из фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва", - сказал Шапошников в среду журналистам.

Он пояснил, что принятые изменения в городской КоАП позволят органам внутренних дел составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.13 КоАП Москвы. По словам спикера Мосгордумы, это повысит уровень защиты прав жителей столицы на обеспечение тишины и покоя.

Статья 3.13 столичного КоАП "Нарушение тишины и покоя граждан в Москве" предусматривает административные штрафы для граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 до 8 тысяч рублей; на юридических лиц - от 40 до 80 тысяч рублей.

Мосгордума Москва Алексей Шапошников
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