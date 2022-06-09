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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Экс-офицеров МВД осудили за взятки при закупке техники для засекреченного подразделения

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к длительному лишению свободы двоих бывших офицеров МВД по делу о взятках при закупке спецтехники для оперативно-поискового бюро (ОПБ) ведомства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, Сергей Бурков был приговорен к лишению свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в системе МВД сроком на три года.

Еще один подсудимый - Степан Уваров - приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в МВД в течение трех лет.

Третьему подсудимому - Александру Богатыреву - назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в двух эпизодах особо крупного взяточничества (ч. 6 ст. 290 УК РФ), двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ) и четырех эпизодах злоупотребления полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Дело слушалось в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

По информации СМИ, полковник Бураков занимал должность начальника управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий (управление "Т") МВД, Уваров, также полковник, - начальника одного из отделов управления.

Как отмечала газета "Коммерсантъ", в уголовном деле идет речь о получении в 2018-2019 годах взяток на общую сумму в 12 млн руб. при закупке спецтехники, в том числе компьютеров, для ОПБ - "самого засекреченного подразделения МВД".

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