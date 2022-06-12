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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Салют в честь Дня России в Москве пройдет только на площадке ВДНХ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции опровергли информацию о проведении праздничных салютов в честь Дня России в иных местах, кроме ВДНХ.

"В некоторых СМИ появились сведения о проведении в городе Москве сегодня в 22 часа салютов на Красной площади, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

Как подчеркнули в департаменте, "фейерверк в честь Дня России состоится, как и сообщалось ранее, в 22 часа на ВДНХ".

Москва ВДНХ День России
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