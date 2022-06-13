МЧС предупредило жителей Москвы о возможной грозе и сильном ветре

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили москвичей о дожде с грозой и сильном ветре в понедельник.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13 до 21 часа 13 июня по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.