Росреестр отказался от бумаги в работе с центрами "Мои документы" в Москве

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - С 29 июня Росреестр и центры госуслуг "Мои документы" в Москве перейдут на безбумажный документооборот в соответствии с проектом "Стоп-бумага". Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.

"Реализация проекта подразумевает полное электронное взаимодействие, минимизацию хранения бумажных носителей, а также ускорение процесса оцифровки архивов", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что переход на электронный формат взаимодействия Росреестра и МФЦ увеличит скорость предоставления госуслуг. Реинжиниринг процесса экономит около 26% рабочего времени регистратора, а, значит, обратившимся в Росреестр гражданам услуга будет предоставлена быстрее, чем за теперешние 25 минут.

Теперь все бумажные документы (кроме закладных), предоставленные заявителем для учетно-регистрационных действий, сотрудники центров госуслуг "Мои документы" будут переводить в электронный вид, заверять их своей усиленной квалифицированной электронной подписью и направлять скан-образ в Росреестр по защищенным цифровым каналам связи. Заявитель же получит готовый пакет документов, включающий заявление с поданными бумагами и выписку из ЕГРН на бумажном носителе.

Комментируя нововведение, глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов подчеркнул, что "теперь государственная регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости будут удостоверяться только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости".

"Это означает, что на всех видах договоров: купли-продажи, дарения, аренды, участия в долевом строительстве и других перестанут проставляться специальные регистрационные штампы. Вместо этого будет выдаваться выписка из ЕГРН. Переживать не стоит: выписка - это бессрочный документ, единственное, в случае новой сделки надо будет заказать выписку на дату заключения договора", - объяснил он.

С 29 июня также исключается возможность подачи заявлений о кадастровом учете и (или) регистрации прав по почте.

Заявления на бумаге в центрах госуслуг будут храниться в течение 45 суток. По истечении этого срока документы будут переданы на хранение в Кадастровую палату.