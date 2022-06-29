Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минюст переведет ЗАГСы на реестровую модель оказания услуг

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал перевод ЗАГСов на реестровую модель предоставления госуслуг и отказ от выдачи бумажных документов. Он сообщил об этом на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы сейчас очень активно развиваем систему ЗАГСов. У нас к середине 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее: теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе, а все у нас будет в электронном виде", - сказал он.

По его словам, таким образом, "любой государственный орган может запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку".

При реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг юридически значимой является запись, внесенная в реестр. Предусматривается возможность получения выписки из реестра в форме электронного документа, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, или выписки на бумажном носителе, но только по желанию заявителя.

Минюст ЗАГС Константин Чуйченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вертолет Ми-8 разбился в Якутии

Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

Глава Конституционного суда РФ выступил против отмены моратория на смертную казнь

В Думу внесен законопроект об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

Минобороны РФ сообщило об ударах по четырем пунктам управления ВСУ

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });