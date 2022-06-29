Минюст переведет ЗАГСы на реестровую модель оказания услуг

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал перевод ЗАГСов на реестровую модель предоставления госуслуг и отказ от выдачи бумажных документов. Он сообщил об этом на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы сейчас очень активно развиваем систему ЗАГСов. У нас к середине 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее: теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе, а все у нас будет в электронном виде", - сказал он.

По его словам, таким образом, "любой государственный орган может запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку".

При реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг юридически значимой является запись, внесенная в реестр. Предусматривается возможность получения выписки из реестра в форме электронного документа, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, или выписки на бумажном носителе, но только по желанию заявителя.