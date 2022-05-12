Во второй половине мая изменится расписание электричек Павелецкого направления

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Во второй половине мая изменится расписание электричек Павелецкого направления ради работ по модернизации и обслуживания инфраструктуры, сообщила пресс-служба "Московской железной дороги".

На участках Бирюлево - Барыбино, Домодедово - Авиационная Работы с 14 по 31 мая запланированы работы с объектами энергообеспечения. В МЖД пообещали, что работы будут проводить в основном по ночам, а "дневные окна назначены в выходные дни 21-22 и 28-29 мая с 08:50 до 13:50".

В ночь с 18 на 19 мая будет заменен стрелочный перевод на станции Белые Столбы, а в ночь с 20 на 21 мая - на станции Домодедово. В связи с этим у нескольких электричек Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.