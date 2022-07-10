Женщина госпитализирована после падения дерева в центре Москвы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сильный ветер повалил в столице десятки деревьев, повреждены несколько автомобилей, есть пострадавшая, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.

"Ущерб уточняется. Одно из деревьев упало на летнее кафе в саду Эрмитаж, травмы получила 31-летняя женщина", - рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавшая госпитализирована в одну из московских больниц. Медики оценивают состояние женщины, по предварительным данным, как тяжелое.

Ранее власти Москвы предупредили о грозе, ливнях и порывистом ветре до 17 м/с. Наиболее интенсивные осадки ожидаются до 21:00.